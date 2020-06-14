«Майнц» — «Аугсбург»: прогноз и ставка на матч 31-го тура чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Майнц» — «Аугсбург»



Ставка: 2-3 мяча в матче за 1.96.



«За пять матчей после рестарта первенства «фуггеры» положили в копилочку всего пять баллов, хотя могли рассчитывать на большее. В первой встрече с «Вольфсбургом» (1:2) они упустили ничью в самой концовке. Нулевую ничью с аутсайдером «Падерборном» тоже можно считать неудачей. А в последнем туре команда не реализовала пенальти в начале игры с «Кёльном» (1:1), в итоге потеряв очки.



Отчасти виной тому ряд травмированных игроков, которые не смогут помочь «Аугсбургу» и в предстоящем выездном поединке с «Майнцем». До этого в Майнце соперники встречались 10 раз, и тут всё неутешительно для гостей. В шести случаях они непременно терпели поражение и ещё в двух могли наиграть только на ничью. И лишь дважды одерживали победу.



Любопытно, что за всё время «фуггеры» и «карнавальники» встречались 22 раза. Несмотря на свой скромный статус, за это время они наколотили друг другу целых 66 голов. В среднем за игру выходит ровно три штуки. Солидно.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии команды тоже не стесняются идти вперёд и свой гол за игру имеют. Ждать от них сверхвысокой результативности, на наш взгляд, не стоит, но два-три мяча оформить они в состоянии. Мы бы проверили ставку «2-3 мяча в матче» за коэффициент 1.96».



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