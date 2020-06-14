«Шальке-04» — «Байер»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Германии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Шальке-04» — «Байер».



Ставка: победа «Байера» за 1.55, тотал больше 3.5 мяча за 2.65.



«Леверкузенцы сцепились с менхенгладбахцами за четвёртую путёвку в ЛЧ. У команд по 56 очков. И матч с 10-й командой Бундеслиги для гостей имеет принципиальнейшее значение.



У «Байера» победы чередуются с поражениями. Недавно они проиграли (2:4) «Баварии» в чемпионате, а в Кубке отыграли (3:0) «Саарбрюккен». Конечно, «Шальке» — не «Саарбрюккен», но и точно не «Бавария». Хотя с «Баварией» команде ещё раз предстоит сыграть в финале Кубка Германии. И, похоже, там тоже всё прогнозируемо. А вот в Гельзенкирхене иное дело. Тут вполне можно свои три очка урвать. Тем более что газпромовская команда терпит крах и в последних 5 матчах проиграла четырежды, урвав ничью с таким же лузером — «Унионом» из Берлина. Так что ставлю на разгром хозяев».



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