«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата Испании

Профессиональный гандикапер Владимир Чаплыгин сделал прогноз на матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Реал Сосьедад» — «Осасуна».
Ставка: тотал больше 26.5 фола за 1.95.
«На этот матч букмекер предлагает планку тотала нарушений правил в 26,5 пункта. Мне кажется, этот показатель занижен сразу по трём причинам.
Во-первых, статистика выступления команд в этом сезоне испанского чемпионата свидетельствует, что в среднем за матч происходит 27,68 фола. Да, расхождение всего-то в один пункт, но оно есть, так что ставим галочку под пунктом номер один.
Во-вторых, статистика выступления команд в докарантинный период явно указывает на то, что стоит играть тотал больше. Не буду утомлять подробным описанием, как трансформировал показатели «отбор мяча» и «воздушные единоборства в нарушения правил», сразу перейду к итогам. От предстоящего матча жду от 28 нарушений правил до 31.
Наконец, в-третьих, судейский фактор. Матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна» обслуживает Адриан Кордеро Вега, примечательный тем, что его показатели почти не отличаются от среднестатистических данных по всем судьям испанской Примеры. То есть ожидания 28–31 фол остаются в силе. Так что играем тотал больше 26,5».
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