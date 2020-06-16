«Вильярреал» — «Мальорка»: прогноз Александра Вишневского на игру Ла Лиги

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 29-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Вильярреал» — «Мальорка».



Ставка: победа «Вильярреала» за 1.53.



«Из всех команд Ла Лиги «Вильярреал» произвел на меня самое большое впечатление качеством своей игры в первом туре после паузы. Смотреть за быстрыми комбинациями команды Хави Кальехо в игре против «Сельты» было удовольствием. И хоть давно заслуженные «Вильярреалом» голы никак не залетали в ворота, но в концовке «подводники» смогли додавить силами уже вышедших на замену футболистов и победили 1:0. Не думаю, что «Вильярреал» сможет долго показывать столь же интенсивный футбол в условиях девяти туров в течение четырех недель. Но вполне допускаю, что «Вильярреал» выдаст серию столь же мощных матчей, а затем физически сдуется.



«Мальорка» же получила 0:4 от «Барселоны» и это было не только разгромное поражение с ужасающей игрой в первом тайме, но и масса потраченных сил. Не думаю, что на третий день после энергозатратой игрой с «Барсой» балеарцы будут физически хороши. Ставлю на чистую победу «Вильярреала» без каких-либо колебаний», — сказал Вишневский.



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