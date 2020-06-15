«Вильярреал» — «Мальорка». Прогноз: Бакка, Алькасер и Касорла продолжат начатое Месси

16 июня «Вильярреал» и «Мальорка» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех «Мальорки» оценён букмекерами коэффициентом 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Мальорка»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 16 июня «Вильярреал» — «Мальорка» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.75, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.32. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.65.

Анализ и прогноз матча «Вильярреал» — «Мальорка» (16.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Программа 29-го тура испанской Примеры продолжится во вторник тремя матчами. «Вильярреал» в родных стенах сразится с «Мальоркой». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы и имеют разные амбиции. Да и рестарт первенства для них сложился противоположным образом.

«Вильярреал» сражается за путёвку в еврокубки. Пока получается не лучшим образом: 41 очко в 28 турах, восьмое место в чемпионате Испании напару с «Гранадой». Однако конкуренты находятся близко: до «Валенсии» два балла, до «Атлетико» и «Хетафе» — пять, до «Реала Сосьедад» (а это уже топ-4) — шесть.

Впереди 10 матчей, борьба только начинается. Но допускать осечки на своём поле с уступающими в классе соперниками никак нельзя. В субботу «жёлтая субмарина» дожала на выезде «Сельту», победив со счётом 1:0. Гости смотрелись гораздо интереснее с первых минут, долгое время не хватало реализации.

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Пару раз «кельтов» выручил вратарь, в нескольких случаях нападающие принимали не лучшие решения. В итоге единственный гол состоялся уже на 91-й минуте. Нужно отметить, что три очка подопечные Хавьера Кальехи точно заслужили. Теперь нужно развить успех, благо что оппонент скромный.

«Мальорка» преследует куда более приземлённую цель — сохранить прописку в элитном дивизионе. Пока получается так себе: 25 очков, 18-е место в турнирной таблице. Отрыв от «Эспаньола» и «Леганеса» всего два пункта, зато «Сельта» (26 баллов) и «Эйбар» (27) тоже недалеко ушли. Развязка обещает быть жаркой.

В минувшем туре «островитяне» безропотно покорились «Барселоне» в родных стенах (0:4). Пропустили уже на второй минуте, а затем практически не встречались с мячом. Пару неплохих возможностей, впрочем, всё же создали, но Марк-Андре тер Штеген в нужный момент подтащил.

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Разумеется, «Вильярреал» идёт у букмекеров явным фаворитом. Во-первых, уровень исполнителей здесь заметно разнится. Во-вторых, преимущество своего поля. Ну и статистика очных встреч. В шести предыдущих поединках в Вильярреале хозяева добыли четыре победы при двух ничьих.

На своём поле «Мальорка» хороша и исправно добивается результата, а вот на выезде всё очень грустно. Жалкие пять очков в 13 поединках (с отрывом худший показатель в Примере) при разнице мячей 12:30. «Жёлтая субмарина» в среднем забивает дома ровно по два гола. Чего-то подобного ждём и сейчас.

На наш взгляд, хозяева уложат в сетку ворот соперника два-три мяча и этого хватит для победы. Если лобовая победа фаворита за 1.57 для вас слишком скучна, подумайте о П1 с форой (-1) за 1.96 и П1 + тотал больше 2.5 гола за 2.32.

Прогноз и ставки на матч «Вильярреал» — «Мальорка»

«Вильярреал» бьётся за еврокубки, «Мальорка» — за выживание. Состав у «жёлтой субмарины» заметно мощнее и глубже, плюс преимущество своего поля. И главное — «островитяне» хуже всех в Примере выступают на выезде. Жалкие пять очков в 13 встречах при балансе голов 12:30. Возьмём П1 с форой (-1) за 1.96.

Ставка: победа «Вильярреала» с форой (-1) за 1.96.

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