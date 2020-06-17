«Боруссия» Д — «Майнц»: прогноз Сергея Кривохарченко на игру 32-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч «Боруссия» — «Майнц».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.00.



«Понятно, что здесь очевидный фаворит — дортмундская “Боруссия”. Может быть, дортмундцы уже тяжеловато доигрывают сезон, но даже при этом хозяева всё равно намного сильнее, чем “Майнц”. И даже в неудачных матчах, как, например, с “Гертой” или с “Фортуной”, хоть и на последних минутах, но “Боруссия” всё-таки вырвала победу. Я не вижу, за счёт чего “Майнц” может добиться ничьей или преподнести какой-то сюрприз.



При этом “Боруссия” оставила неоднозначное впечатление с “Фортуной”. Команда была довольно тяжёлая, а сейчас скажется ещё и усталость. Мне кажется, что у Дортмунда, по крайней мере в первом тайме, могут быть проблемы. Смотря как будет играть “Майнц”. Скорее всего, гости будут плотно действовать в обороне, прессинговать в середине поля, быстро контратаковать. Но я думаю, что во втором тайме “Боруссия” всё-таки дожмёт. Может быть, счёт будет крупным, как было с “Падерборном”. Может быть, преимущество будет всего лишь в два-три мяча.



Тут нет смысла ставить на победу “Боруссии”, так как коэффициент будет слишком маленьким. Я предлагаю рассмотреть вариант с результативностью во втором тайме — вторая 45-минутка будет результативней первой. Очень часто в матчах с участием дортмундцев так и получается. А сколько конкретно забьёт “Боруссия”, сказать сложно. Это зависит от настроения Холанда, Санчо и остальных», — сказал Кривохарченко.



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«Боруссия Д» — «Майнц». Прогноз: аутсайдер Бундеслиги удивит Холланда, Санчо и Азара В восьми последних матчах у дортмундцев в гостях «карнавальники» оформили девять мячей.