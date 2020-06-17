«Байер» — «Кёльн»: прогноз Эльвина Керимова на встречу Бундеслиги

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 32-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Байер» — «Кёльн».
Ставка: победа «Байера» и минимум 3 мяча в матче за 1.87.
«Байер» ведёт ожесточённую борьбу с Гладбахом за четвёртое место, дающее право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. На выходных леверкузенцы не смогли обыграть в гостях «Шальке», но и ничьей им хватило для того, чтобы обойти в таблице прямого конкурента — «Боруссия» в свою очередь уступила на выезде «Баварии».
«Кёльн» после паузы ещё ни разу не выиграл. Команда Маркуса Гисдоля застряла в нижней части таблицы. Она вряд ли вылетит, но и заметно выше тоже уже не поднимется. Какой-то серьёзной мотивации у «Кёльна» на финише сезона нет.
Более мотивированный «Байер», я думаю, возьмёт своё. Если у хозяев пойдёт игра в атаке, «Кёльну», пропустившему уже 14 голов в 6 встречах после паузы, вряд ли удастся избежать поражения. Мой прогноз — победа «Байера» и тотал голов в матче больше 2,5 за 1.87», — сказал Керимов.
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