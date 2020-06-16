«Байер» — «Кёльн». Прогноз: Хаверц, Аларио и Диаби сделают ещё один шаг к Лиге чемпионов

17 июня «Байер» примет «Кёльн» в матче 32-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.00.
Букмекерские коэффициенты на матч «Байер» — «Кёльн»
Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Байер» — «Кёльн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.
Анализ и прогноз матча «Байер» — «Кёльн» (17.06.2020)
Немецкая Бундеслига стремительно мчится к своей развязке. До конца сезона осталось провести по три игры в первенстве, а также сыграть финал Кубка Германии. Программа 32-го тура стартовала 16 июня, а продолжится 17-го пятью матчами, один из которых — поединок «Байера» и «Кёльна».
«Байер» за шесть игр после паузы набрал 10 из 18 возможных очков. Результат не лучший, однако этого хватило, чтобы ворваться на четвёртое место прямиком в зону Лиги чемпионов, потеснив оттуда «Боруссию М». Правда, команда из Мёнхенгладбаха отстала всего на один балл, а потому гонка в самом разгаре.
В прошлом туре леверкузенцы немного сбавили обороты и потеряли очки в гостях у оживившегося «Шальке» (1:1). Хозяева смотрелись очень бодро и даже открыли счёт, реализовав пенальти. Гости были вынуждены отыгрываться, в итоге им пришлось довольствоваться лишь ничьей.
«Кёльн» при, казалось бы, весьма неплохой атаке до сих пор не добыл ни одной победы после паузы. Виной тому серьёзные проблемы в обороне. За шесть матчей он пропустил 14 мячей: один от скромного «Аугсбурга», по два от аутсайдеров «Майнца» и «Фортуны», три от «Хоффенхайма», четыре от «РБ Лейпциг».
А в прошлом туре «козлы» умудрились уступить на своём поле «Униону» со счётом 1:2. Гости по привычке мало контролировали мяч, но зато умело реализовали свои моменты. Всё, на что хватило хозяев — один гол уже в компенсированное ко второй половине встречи время.
Теперь «Кёльну» предстоит выезд к «Байеру», и его статистика в Леверкузене не предвещает ничего хорошего. В последних 14 домашних матчах леверкузенцы проиграли «козлам» только два раза. При этом 10 раз они одерживали победу, а ещё в двух случаях дело завершилось миром.
Также любопытно, что «Кёльн» идёт в чемпионате Германии четвёртым с конца по набранным очкам на выезде. Цифры весьма красноречивые, однако за классический 1Х букмекеры дают крохотный коэффициент 1.18. А потому придётся поискать другой вариант и докупать тотал.
Интересным выходом смотрится комбинированная ставка 1Х + тотал больше 2.5 мяча за сносный коэффициент 1.71. Штука в том, что и у «Байера», и у «Кёльна» весьма неплохая атака, но вот с обороной дела обстоят похуже. На двоих леверкузенцы и «козлы» за шесть матчей после паузы оформили 21 гол, а пропустили 25.
Прогноз и ставки на матч «Байер» — «Кёльн»
«Байер» на данный момент выглядит предпочтительнее. На его стороне неплохая форма и статистика личных встреч. «Кёльн» обладает хорошей атакой, но с обороной большие проблемы. На наш взгляд, «козлы» не смогут победить леверкузенцев, но в матче однозначно будет, на что посмотреть.
Ставка: «Байер» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.71.
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