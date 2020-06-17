«Байер» — «Кёльн»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Кёльн».



Ставка: победа «Байера» и меньше 5 мячей в матче за 2.08.



«Между прочим, это дерби. К сожалению, без болельщиков не будет нужной атмосферы, так что дерби будет не очень обычным. Если оценивать состояние команд, кажется, что “Байер” устал. Уже было несколько матчей, где возникало такое ощущение. Это и тяжёлая победа над “Фрайбургом”, и ничья с “Шальке”. Очень тяжело даются игры подопечным Петера Боса.



Но “Кёльн” смотрится ещё хуже после паузы. У гостей три ничьи и три поражения — ничья с “Аугсбургом”, поражение от “Униона”. В общем, “Байер” выглядит в этом матче фаворитом, хоть команда Боса и не так свежа, не так быстра, не такая атакующая, как было ещё несколько недель назад. Я думаю, что “Байер” на классе обязан обыгрывать “Кёльн”.



Леверкузенцам очень важны очки, а “Кёльн” расслабился, так как не участвовал в борьбе за выживание, поднявшись в середину турнирной таблицы. Сейчас они чувствуют себя спокойно, пока “Байер” ведёт отчаянную борьбу за четвёртое место. Вышеизложенные обстоятельства не только делают “Байер” фаворитом, но и говорят о том, что мы не увидим огромного количества голов.



Когда команды играют посреди недели, они выглядят более тяжёлыми, более уставшими. Поэтому я беру комбинированную ставку — победа “Байера” и тотал меньше 4,5 голов. “Кёльн” может огрызаться и даже забить, но “Байер” обязан брать три очка», — сказал Кривохарченко.



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