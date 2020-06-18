«Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 29-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Алавес» — «Реал Сосьедад».
Ставка: победа «Реала Сосьедад» в 1 мяч или ничья за 1.75.
«Реал Сосьедад» крайне разочаровал своей игрой в первом туре после паузы в чемпионате. С тем футболом, что показывали баски во встрече с «Осасуной» (1:1), им не удержать нынешнее место в зоне попадания в Лигу чемпионов.
У «Алавеса» возвращение после паузы тоже получилось блеклым – поражение 0:2 от «Эспаньола», причем из-за раннего удаления вратаря «Алавесу» пришлось играть в меньшинстве полтора тайма. Тут возможно было бы предположить, что изнуренный игрой вдесятером «Алавес» подсядет физически к следующей игре, но в пользу «Алавеса» календарь: подопечные Асьера Гаритано сыграют в этом туре на четвертый день после прошлого матча, тогда как «Реал Сосьедад» — на третий. Но у гостей больше возможностей для ротации состава.
Мне кажется, в этом баскском дерби примерно равновероятны ничья и минимальная победа «Реала Сосьедад». На сочетание этих двух наиболее вероятных исходов матча я и сделаю ставку», — сказал Вишневский.
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