Букмекеры назвали шансы принятия поправок в Конституцию РФ

1 июля состоится Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Граждане России должны будут выбрать, принимать ли поправки в основной закон государства или же оставить все как есть. Букмекеры принимают ставки на то, что россияне проголосуют против поправок.
Сделать ставку на то, что поправки к Конституции не примут, можно с коэффициентом 100.00. Это примерно 1% вероятности. Таким образом, можно сказать, что по оценке букмекеров, поправки примут с вероятностью в 99%.
О конституционной реформе президент России Владимир Путин объявил в начале января 2020 года. В марте Госдума одобрила поправки к Конституции. Одна из них предполагает обнуление президентских сроков. Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, но из-за эпидемии коронавируса его отложили до 1 июля.
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