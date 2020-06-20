«Уотфорд» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч 28-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Уотфорд» — «Лестер Сити».



Ставка: победа «Лестера» за 2.15.



«Уотфорд» победил всего раз в последних восьми матчах перед перерывом, и это был неожиданный домашний разгром, учинённый «Ливерпулю» (3:0). «Шершни» борются за выживание, опережая «Борнмут», идущий 18-м, лишь по разнице мячей.



Есть подозрение, что в оставшихся матчах «Уотфорду» — одной из тех команд, которую окрыляют болельщики, — будет непросто. Найджел Пирсон не сможет до конца сезона рассчитывать на одного из своих лучших игроков — Деулофеу. Да и вообще именно «Уотфорд» пострадал от коронавируса больше других, и неудивительно, что руководство клуба ратовало за досрочное завершение сезона.



У «Лестера» — обратная ситуация: благодаря этой паузе в строй вернулись три основных, и в какой-то степени ключевых, игрока — Мэддисон, Перейра и Чилуэлл. «Лисы» находятся в хорошей позиции для оформления путёвки в Лигу чемпионов, и вряд ли кто-то скажет, что они этого не заслуживают».



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