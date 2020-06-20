«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд в 33-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с нулевой форой за 1.72.



«Это центральная игра 33-го тура Бундеслиги, а возможно, и всей концовки сезона. Определяется, кто будет вторым, а кто — третьим.



Для «Боруссии» это вопрос статуса и самопозиционирования, а для «Лейпцига» это вопрос престижа и того, какой шаг вперёд может сделать этот клуб, тем более что не так давно «Лейпциг» понёс репутационный удар: один из лидеров команды, Тимо Вернер, уезжает в «Челси» за достаточно скромную по нынешним временам сумму 50 млн евро.



«Лейпциг» ни одного матча не проиграл после паузы, связанной с коронавирусом, но выглядит довольно странно. Команда не имеет стабильности даже в ходе одного отдельного матча, часто упускает результат, которого она уже почти добилась. Немыслимая серия: пять последних домашних матчей «Лейпцига» закончились ничейным исходом. Я думаю, что серии пора прерываться, поскольку не считаю дортмундцев явным фаворитом, так как их подкосило поражение от «Баварии». Может быть, их мотивирует проигрыш в последнем туре, но мне кажется, что исходить нужно из того, что «Лейпциг» играет дома. Пусть и без зрителей, но он должен добиваться результата. Моя ставка — победа «Лейпцига» с форой (0) с коэффициентом 1.72».



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