«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Англии 20 июня

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.79.

«Вулверхэмптон» всерьез борется не только за место в Лиге Европы, но может попасть и в Лигу чемпионов. Это особенная мотивация. «Вест Хэм» — это команда, которая борется за выживание. Необходимость решать эти задачи может серьезный след оставить на очной встрече этих команд.



Я думаю, что игра может получиться рациональной и закрытой. Если брать даже «Вест Хэм», то сколько мы увидим примеров в Европе, где команды, борющиеся за выживание, больше думают о защите своих ворот, о некой стабильнгой рациональной игре, чтобы их нельзя было вскрыть. Это «Вердер», «Падерборн», «Сельта». Почему бы команде Дэвида Мойеса не сыграть в подобном ключе?



Что я думаю про «Вулверхэмптон»? Предположу, что Нуну Эшпириту Санту мог команду серьезно нагрузить, просто потому, что впереди еще турнир европейский. Нужно серьезно быть готовыми не только к оставшемуся кусочку АПЛ, но и к следующему турниру. Нужно быть во всеоружии. Можно и трофей выиграть. «Вулверхэмптон», на мой взгляд, по составу и возможностям способен на это.



Если смотреть статистику «Вулверхэмптона», пусть она сейчас не так и актуальна, то по весенней части отмечу, что в пяти последних встречах команда сгоняла три нулевые ничьи. Вот вам фактик.



А «Вест Хэм» — команда, которая редко позволяет себя громить. Всего три случая было за этот сезон, когда «Вест Хэм» проиграл с разницей более двух мячей. Не разрывают эту команду. Не получилось это сделать и в лондонском дерби — последнем матче черед паузой. Тогда игра закончилась победой «Арсенала» 0:1.



Я думаю, вы уже поняли, что я клоню к тому, что команды, выйдя после пандемийной паузы, не покажут сверх-скоростную, зрелищную и результативную игру. Тотал меньше 2,5 — вот мой прогноз. Коэффициент там в районе 1,8».

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