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«Шальке-04» — «Вольфсбург»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

«Шальке-04» — «Вольфсбург»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч «Шальке-04» — «Вольфсбург» в 33-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.

Ставка: обе забьют за 1.76.

«В четырёх последних матчах «Шальке» из пяти проходила ставка «обе забьют». Прошла она и в последнем туре, когда гельзенкирхенцы встречались с «Айнтрахтом» во Франкфурте-на-Майне (поражение со счётом 1:2). Команда Давида Вагнера не может выиграть 14 туров подряд. Это новый клубный антирекорд.

Трижды в пяти предыдущих поединках «Вольфсбурга» тоже проходила ставка «обе забьют». Команда Оливера Глазнера находится на 6-м месте и претендует на участие в лиге Европы, поэтому с мотивацией у «волков» проблем быть не должно.

«Шальке» никаких задач уже не решает. Команда Вагнера слабо играет в обороне и регулярно пропускает. «Вольфсбург» с Вегхорстом в атаке наверняка этим воспользуется. В трёх последних матчах этих соперников проходила ставка «обе забьют». Мой прогноз — обе забьют за 1.76».

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