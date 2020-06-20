«Майнц» — «Вердер»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Майнц» — «Вердер» в 33-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Вердера» с форой (0) за 1.93.
«Очень важный матч в плане борьбы в зоне вылета. «Вердер» теоретически может догнать «Майнц» по набранным очкам, но вряд ли отыграет разницу забитых и пропущенных мячей. Сохранить место напрямую в Бундеслиге у Бремена не получится. Вся борьба идёт с дюссельдорфской «Фортуной»: осталось два матча, на одно очко впереди «Фортуна». В этой ситуации «Вердер», конечно, должен побеждать «Майнц». Бременцы всё прекрасно понимают. Если «Вердер» в этом матче не добьётся успеха, то последний тур может стать формальностью.
Думаю, что, исходя из мотивации и состояния команд, надо ставить на «Вердер» с форой (0) и коэффициентом 1.93».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 20 июня 2020
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
- 19 июня 2020
-
23:45
-
21:28