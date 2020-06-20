«Майнц» — «Вердер»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Майнц» — «Вердер» в 33-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Вердера» с форой (0) за 1.93.



«Очень важный матч в плане борьбы в зоне вылета. «Вердер» теоретически может догнать «Майнц» по набранным очкам, но вряд ли отыграет разницу забитых и пропущенных мячей. Сохранить место напрямую в Бундеслиге у Бремена не получится. Вся борьба идёт с дюссельдорфской «Фортуной»: осталось два матча, на одно очко впереди «Фортуна». В этой ситуации «Вердер», конечно, должен побеждать «Майнц». Бременцы всё прекрасно понимают. Если «Вердер» в этом матче не добьётся успеха, то последний тур может стать формальностью.



Думаю, что, исходя из мотивации и состояния команд, надо ставить на «Вердер» с форой (0) и коэффициентом 1.93».



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