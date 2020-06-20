ЦСКА — «Зенит»: прогноз Георгия Черданцева на матч 23-го тура РПЛ

Комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 ЦСКА — «Зенит».



Ставка: обе забьют за 2.01.



«ЦСКА — «Зенит» — суперигра. Конечно, можно сказать, что мы не имеем ни малейшего представления о том, в каком физическом состоянии выйдут команды на поле. Но опыт итальянских матчей говорит нам о том, что мы ничего не увидели неожиданного в исполнении тех команд, которые только что наблюдали в полуфинале и финале Кубка Италии.



Те, кто готов, готовы на том уровне, на котором они были и до паузы. «Зенит» идёт с большим преимуществом на первой строчке турнирной таблицы, а ЦСКА нужно побеждать, так как команда ведёт борьбу за второе место. Из этого следует очень простая логика – у ЦСКА не такой большой выбор нападающих, так как Вагнер Лав в команду не перешёл. Придётся рассчитывать на Чалова и тех ребят, которые помогали забивать до перерыва в чемпионате, где ЦСКА в начале особой результативностью не отличался.



«Зенит» — лидер, он продолжает оставаться явным фаворитом чемпионата – зачем ему рисковать и играть на победу в этом матче? Я считаю, что незачем. Ничья — вполне хороший результат после длительного перерыва. Надо сыграть осторожно, не рисковать, добрать нужные очки на своём поле и стать чемпионами. Мне кажется, что такая стратегия у «Зенита».



Интересную ставку на этот матч выбрать непросто, потому что коэффициенты не очень интересные, так как матч, на мой взгляд, достаточно предсказуемый. Я предположу, что, несмотря на то что два из трёх последних матчей между этими командами завершились вничью 0:0, в этой встрече можно всё-таки ожидать каких-то голов. ЦСКА нужно во что бы то ни стало забивать и играть на победу, а у «Зенита» появляется шанс на контратаку, там тоже есть кому отличиться. Поэтому я, вопреки логике, предположу, что в этом матче голы в исполнении обеих команд будут. Предлагаю ставку «обе забьют».



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