«Урал» — «Рубин»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Рубин».



Ставка: ничья за 3.26.



«Команды примерно равны. Находятся во второй половине турнирной таблицы. Вполне вероятно, что матч завершится вничью, и таким результатом будут довольны обе стороны.



На матч будет допущено только 10% болельщиков, но они рассядутся далеко друг от друга и вряд ли будет активная поддержка. Парфёнов и Слуцкий хорошо умеют готовить команды. Если «Урал» и «Рубин» начнут новую часть чемпионата с ничейного результата, то результат устроит обе команды.



Верю в «Рубин» Леонида Слуцкого и считаю, что он сохранит место в Премьер-лиге. Главные претенденты на вылет — «Крылья Советов» и «Тамбов». В весенней части чемпионата «Рубин» в трёх матчах одержал одну победу, но Слуцкому нужны исполнители, чтобы построить хорошую команду, он это показывал в ЦСКА. «Рубину» не хватает качественных исполнителей. Конкурировать с первой пятёркой «Рубин» пока не в состоянии и сейчас находится на той позиции, где и должен быть.



У «Урала» главная задача на оставшуюся часть сезона — выйти в финал Кубка России. Команда хоть и недалеко от зоны вылета, но нужно быть реалистами. «Химки» не выходят в РПЛ, а значит, вылетит одна команда, и, скорее всего, это будет не «Урал», у него достаточный запас очков. В матчах чемпионата «Урал» будет набирать игровую форму, чтобы иметь тонус. Понятно, мотивация будет не совсем высокой, но играть команда не бросит.



Поставлю на ничью, причём считаю, что ничья будет результативной, потому что «Урал» на своём поле 0:0 не играет".



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