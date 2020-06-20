«Борнмут» — «Кристал Пэлас»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Борнмута» за 2.51.
«Борнмут» готовится к вылету. Но отмечу, что это был очень важный перерыв для Эдди Хау. Восстановились все, кто входит в основной состав, — Кук, Фрэнсис, Смит, Гослинг, Уилсон, Брукс и т.д. Это уже совсем другая команда, не та, которая была до паузы.
А «Пэлас» до паузы набрал ход и одержал 3 победы.
Всё говорит о низовом формате этой встречи. И «Борнмут» дома низовой, и «Пэлас» если и выигрывает, то со счетом 0:1 либо играет вничью. Но, думаю, скажется моральный момент, когда все игроки основы вернулись и надо побеждать в первой домашней встрече после рестарта. Поставил бы на «Борнмут». У «Пэлас» с турнирной точки зрения пока всё в порядке".
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