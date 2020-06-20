Александр Волков — Кёртис Блейдс, UFC on ESPN 11: прогноз Романа Мазурова на бой

Комментатор Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC on ESPN 11 Александр Волков (Россия) – Кертис Блейдс (США).

Ставка: победа Блейдса в 1-2 раунде за 2.00.

«Блейдс пришел в бои смешанного стиля из вольной борьбы, где выступала на неплохом уровне и был чемпионом штата. А как только Кертис стал бойцом ММА, то принялся крушить всех и каждого, снискав себе славу крайне брутального, жесткого, нокаутирующего бойца. Блейдс побеждал таких достойных парней, как Жуниор дус Сантус, Шамиль Абдурахимов и Алистар Оверим. Кстати, впоследствии Блейдс и Оверим подружились и начали вместе тренироваться, что сказалось на технике обоих – Кертис стал гораздо лучше выглядеть в стойке. В чем сильные стороны Кертиса Блейдса? Это, конечно, великолепные переводы, великолепный контроль, очень опасные локти, атлетизм и мощь.



Волков пришел в бои смешанного стиля из Ашихара-карате. И как только это случилось, многим он напоминал по своей фактуре самого заурядного игрока в волейбол. То есть высокий худой парень, которого не хоронил разве что ленивый. Но Александр сумел развить свои навыки настолько, что стал чемпионом М-1 и был чемпионом в Bellator. Впоследствии Волков перешел в UFC, где также не знал горечи поражений до досадного поединка с Дерриком Льюисом. Александр очень много работал над своей борьбой и в итоге сумел подтянуть их настолько, что великолепно противостоял сильнейшему борцу UFC Фабрисио Вердуму. То есть Волков совершенно точно партера не боится. Козырь Александра – это, конечно же, его стойка. Его длинные рычаги, работа ногами, коленями, очень хорошая работа в клинче и защита от переводов – вот чем берет своих оппонентов Волков. Плюс его антропометрия, плюс его кардио.



Разумеется, Кертис Блейдс будет пытаться переводить, контролировать, бить и нокаутировать или рассечь. А Александру Волкову надо каким-то образом этого не допустить и постараться затянуть своего соперника в поздние раунды и уже там с ним справляться. Ну его блистательный тренер Тарас Кияшко наверняка придумает какой-то хитроумный план относительно того, как справиться с Блейдсом. Кертис будет фаворитом в этом противостоянии как бы мы за Сашу Волкова не болели. Я тоже думаю, что фаворитом является Блейдс, и он с большей долей вероятности одержит победу, но я буду счастлив, если мой прогноз не сбудется и победит Александр Волков».