«Сельта» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Алавес».



Ставка: «Сельта» не проиграет при тотале меньше 2,5 забитых мячей за 1.83.



«Сельта» снова находится вплотную к зоне вылета, и в домашнем матче с таким скромным соперником, как «Алавес», галисийцам обязательно нужно брать три очка. Однако «Сельта» не забила ни одного гола в четырёх последних турах. Скандальное возвращение Нолито (на мой взгляд, заявлять вместо травмированного вратаря нападающего вне трансферного окна – полная дичь) дарит болельщикам «Сельты» надежду на оживление игры в атаке.

Нолито в любой из трёх сезонов за «Сельту» забивал не менее 12 мячей в чемпионате, хорошо сыграет с Яго Аспасом. Наверняка с Нолито в атаке дела у «Сельты» пойдут куда лучше, чем со Смоловым. Но проблемы в созидании не исчезнут за один день. Мне кажется, едва ли в этом матче будет много голов. Поставлю на то, что «Сельта» не проиграет при тотале меньше 2,5 забитых мячей".



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