«Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед».



Ставка: победа «Шеффилда» с нулевой форой за 1.73.



«Жестоко обошлись с «Шеффилд Юнайтед» судьи, технологии и видеоассистенты. Не засчитать 200-процентный гол и лишить команду, борющуюся за Лигу чемпионов, победы – это, конечно, бред.



Ну а в остальном команда Криса Уайлдера смотрелась в Бирмингеме так же организованно, как и до перерыва. Вряд ли она будет отступать от привычной игры, тем более снова в гостях. Физически к ней вопросов нет, уже проведенные 90 минут на поле в среду должны прийтись «Юнайтед» очень кстати – здесь вопрос не в усталости, а в обретении игрового тонуса.



Вокруг «Ньюкасла» много разговоров, связанных с долгожданной покупкой клуба. И из-за них неясна судьба Стива Брюса, сколотившего команду и довольно долго исправно добивавшегося с ней результата. Разговоры то отправляют в отставку, то возвращают. Вряд ли это сказывается благоприятно на атмосфере в команде".



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