«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» в первом тайме за 2.09.
«Только представьте, с каким воодушевлением выйдет «Ливерпуль» на этот матч. Сразу после длиннющего перерыва — дерби. И тут нужно понимать, какую ситуацию пережил «Ливерпуль». Фактически уже выигранный чемпионат — и вдруг коронавирус, пауза. Вообще не ясно было, будет ли лучшей команде вручаться приз, или же чемпионат обнулится либо будет признан недействительным. И это при преимуществе почти в 30 очков!
Думаю, сейчас «Ливерпуль» будет мотивирован как никогда. Команда понимает, что чемпионство будет завоёвано, и именно на футбольном поле. Полагаю, что в этом матче «Ливерпуль» будет играть с бешеным настроем и должен выигрывать.
Понятно, и «Эвертон» на дерби будет настроен как надо. Но если посмотреть результаты последних матчей, нетрудно убедиться, что «Эвертон» очень давно не выигрывал. Объективно «Ливерпуль» сейчас сильнее. Да и мотивации большой у «Эвертона» нет. Сезон закончен: вылет не грозит, места в еврокубках тоже не светят. Ну дерби — это понятно. Но помимо этого, ничего нет.
Всё-таки стремление «Ливерпуля» к победе должно быть намного выше, и я бы взял победу «Ливерпуля» в первом тайме. Думаю, что красные с первой же минуты этого матча захотят напомнить, кто в доме хозяин, пусть даже этот дом называется «Гудисон Парк», а не «Энфилд».
Кстати, ходила шутка, что если «Ливерпуль» станет чемпионом, то болельщики будут праздновать на парковке «Гудисон Парк», которая находится в нескольких сотнях метров от «Энфилда».
Играем победу «Ливерпуля» в первом тайме».
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