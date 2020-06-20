«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз: Анчелотти найдёт ключи к банде Клоппа в дерби АПЛ

21 июня «Эвертон» примет «Ливерпуль» в матче 30-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.15.

Букмекерские коэффициенты на матч «Эвертон» — «Ливерпуль»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча «Эвертон» — «Ливерпуль» (21.06.2020)

Долгожданная Английская Премьер-лига вернулась после паузы. 17 июня состоялись матчи перенесенного 28-го тура, а уже 19 июня стартовал 30-й тур. До конца сезона участникам осталось провести по восемь-девять матчей. Было решено, что все игры пройдут при пустых трибунах.

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Воскресенье дарит нам мерсисайдское дерби, а это всегда интересно. «Эвертон» на момент рестарта чемпионата Англии располагаются в середине турнирной таблицы. За 29 туров было набрано 37 очков, что соответствует 12-й строчке. До еврокубковой зоны клубу не хватает порядка десяти пунктов.



Такое неубедительное положение «ирисок» связано с неудачной первой частью сезона. С приходом нового тренера Карло Анчелотти в конце декабря команда заметно преобразилась. За 11 игр в АПЛ под его руководством потерпела лишь три поражения.



Однако стабильности «скаузерам» по-прежнему не хватает. Виной тому во многом кадровый дефицит, на фоне которого приходится играть. К слову, даже после длительной паузы в поединке с «Ливерпулем» им не смогут помочь целый ряд футболистов, среди которых немало игроков основы.

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«Ливерпуль» — единоличный лидер английской Премьер-лиги и без пяти минут обладатель чемпионского титула. В 29 предыдущих туров он набрал 94,3% возможных очков. Этот выдающийся результат позволил клубу на данный момент занимать первое место с отрывом от второго в целых 22 балла.



Былая форма красных вопросов вызывать не должна. Они потерпели перед паузой всего одно поражение на выезде от «Уотфорда» (0:3) и скатали одну ничью ещё в девятом туре с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Вопрос только в том, в каких кондициях подопечные Юргена Клоппа выйдут на дерби.



Возобновить сезон им предстоит принципиальнейшим матчем с «Эвертоном», времени на раскачку не будет. И тут стоит сразу обратить внимание на статистику личных встреч. Понятно, что побед у красных больше, однако «ириски» нередко отнимали у них очки.

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Любопытно, что в последнее время это происходит как раз дома у «Эвертона». В семи предыдущих домашних играх против «Ливерпуля» клуб набрал шесть очков, проиграв лишь однажды. При этом «скаузеры» пропустили всего семь мячей. Солидный показатель, учитывая группу атаки красных.

К слову, в текущем сезоне подопечные Карло Анчелотти входят в топ-7 по набранным очкам в родных стенах. Они провели 14 встреч на своём стадионе и потерпели всего три поражения. Стоит также отметить, что команда доставала мяч из сетки своих ворот за это время только 15 раз.



При таких раскладах есть смысл рассмотреть ИТМ2 2 мяча за коэффициент 1.72. Вариант посмелее — 1Х за коэффициент 2.55. Сезон у хозяев получается неудачным, но победа в дерби способна его подсластить. А потому они выйдут на поле умирать.

Прогноз и ставки на матч «Эвертон» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» непременно выйдет на матч фаворитом, однако, на наш взгляд, преимущество его будет не столь колоссальным. «Эвертон» входит в топ-7 АПЛ по набранным очкам дома, статистика личных встреч тоже на стороне «ирисок». В семи предыдущих домашних играх против красных они набрали шесть очков, проиграв лишь однажды.



Ставка 1: индивидуальный тотал «Ливерпуля» меньше 2 мячей за коэффициент 1.72.



Ставка 2: «Эвертон» не проиграет за коэффициент 2.55.