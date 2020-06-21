«Уфа» — «Тамбов»: прогноз Игоря Гамулы на матч 23-го тура РПЛ

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Тамбов».
Ставка: победа «Уфы» за 2.47.
«Уфа» уже хорошо набрала очков, да и у «Тамбова» они есть. Критических ситуаций при неудачном стечении обстоятельств не будет. То есть можно где-то оступиться, а потом поднабрать. Но лучше, конечно, решить всё сразу. Как говорится, запрячь сани и погнать. Игра будет очень интересной и жёсткой.
Знаю, что «Уфа» очень хорошо провела подготовку. В ней я уверен, я общаюсь с тренерами этой команды и знаю, что очень хороший сбор они провели в Аше. С Тамбовым посложнее: они то переезжают, то съезжают. Где они начнут следующий сезон — непонятно.
«Уфа» чётко стоит на ногах, знает свои позиции. Генеральный директор Шамиль Газизов знает, куда идти, куда двигаться. «Уфа» находится на правильном пути.
Я предлагаю поставить на победу «Уфы» с коэффициентом 2.47».
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