«Уфа» — «Тамбов»: прогноз Игоря Гамулы на матч 23-го тура РПЛ

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Тамбов».



Ставка: победа «Уфы» за 2.47.



«Уфа» уже хорошо набрала очков, да и у «Тамбова» они есть. Критических ситуаций при неудачном стечении обстоятельств не будет. То есть можно где-то оступиться, а потом поднабрать. Но лучше, конечно, решить всё сразу. Как говорится, запрячь сани и погнать. Игра будет очень интересной и жёсткой.



Знаю, что «Уфа» очень хорошо провела подготовку. В ней я уверен, я общаюсь с тренерами этой команды и знаю, что очень хороший сбор они провели в Аше. С Тамбовым посложнее: они то переезжают, то съезжают. Где они начнут следующий сезон — непонятно.



«Уфа» чётко стоит на ногах, знает свои позиции. Генеральный директор Шамиль Газизов знает, куда идти, куда двигаться. «Уфа» находится на правильном пути.



Я предлагаю поставить на победу «Уфы» с коэффициентом 2.47».



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