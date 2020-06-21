«Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Александра Неценко на матч 30-го тура АПЛ

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед».



Ставка: «Шеффилд» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.98.



«Клинки» самая низовая команда АПЛ. В 12 из последних 13 матчей с участием этой команды не пробивался стандартный тотал выше 2,5 мячей. «Шеффилд» в последних 8 матчах пропустил всего 4 мяча, хотя в первом круге проиграл «сорокам» со счетом 0:2. Вокруг хозяев много шумихи с приходом саудовского принца. Всю паузу в турнире обсуждали, кто заменит Стива Брюса и каких звездных новичков подпишет «Ньюкасл». Все это не на пользу команде.



К тому же есть потери – братья Лонгстафф и Лежен не сыграют точно. Под вопросом Гэйл и Ритчи. Зато выздоровел основной вратарь Дубравка, что улучшит надежность сзади. В «Шеффилде» были изменения в составе в предыдущей встрече, с «Астон Виллой». Крис Уайлдер держит кулаки за выздоровление лучшего снайпера команды Флека и ключевого защитника О’Коннела. Но и без них удалось удержать нулевую ничью с «вилланами». По игре «вилла» смотрелась лучше, но «Шеффилд» был лишен чистого гола. Судьба должна вернуть им долг".



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