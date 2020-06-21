«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Англии по футболу

Комментатор Александр Неценко сделал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.97.



«Победа «Ман Сити» в матче с «Арсеналом» отсрочила чемпионство «Ливерпуля». Красным теперь удастся завоевать титул в домашней встрече с «Кристал Пэлас», а для этого необходимо побеждать у «Эвертона». Юрген Клопп желает не только чемпионства, но и побить рекорды «горожан» — по очкам и по победам, а это вполне возможно. В товарищеском недавнем матче мерсисайдцы уничтожили «Блэкберн» — 6:0. Там поберегли нескольких игроков стартового состава «Ливерпуля».



Но перед матчем британская пресса сообщила, что Салах и Робертсон здоровы, как и набравший форму Алиссон. А вот у «Эвертона» в лазарете игроков хватает – Мина, Уолкотт, Шнайдерлен, Гбамен и Делф. «Ливерпуль» не уступает «ирискам» уже 21 матч подряд, что является рекордной серией красных с одним из соперников в АПЛ. После вылета из Лиги чемпионов от «Атлетико» лидер чемпионата настроен на скорейшее завоевание титула, поэтому соседей обыграет».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз: Анчелотти найдёт ключи к банде Клоппа в дерби АПЛ В семи предыдущих домашних играх против красных «ириски» проиграли лишь однажды.