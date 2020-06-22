«Вильярреал» — «Севилья»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч испанской Примеры «Вильярреал» — «Севилья».



Ставка: победа «Севильи» за 2.58.



«После рестарта чемпионата Испании «Вильярреал» одержал три победы с минимальным перевесом, как будто вымученные. Но в матче с «Севильей» будет бойня, ведь поединок за три очка, в котором будет много нарушений, как мелких, так и крупных. Вижу верх по жёлтым карточкам, потому что оба соперника желают попасть в первую четвёрку чемпионата и побороться за место, которое даёт путёвку в Лигу чемпионов. Уверен, что в матче будет больше пяти предупреждений и уж точно должна быть показана красная карточка.



Конечно, «Севилья» мне больше нравится, чем её соперник, и букмекерские котировки очень уравнивают шансы, но рискну поставить на чистую победу гостей. «Вильярреалу» в последних встречах уж очень тяжело давались победы, и не без доли везения, а с «Севильей» такое не прокатит. У севильцев больше мастерства, это прекрасно было видно в поединке против «Барселоны». Понравилась «Севилья» против «Барсы» и против «Бетиса». И с сегодняшним соперником она должна справляться», — сказал Радимов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Вильярреал» — «Севилья». Прогноз: ничья с «Барселоной» аукнется Банеге, де Йонгу и Муниру В четырёх предыдущих выездах в Вильярреал «Севилья» оказалась сильнее лишь однажды.