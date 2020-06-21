«Вильярреал» — «Севилья». Прогноз: ничья с «Барселоной» аукнется Банеге, де Йонгу и Муниру

В четырёх предыдущих выездах в Вильярреал «Севилья» оказалась сильнее лишь однажды.

22 июня «Вильярреал» и «Севилья» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех «Вильярреала» оценён букмекерами коэффициентом 2.89.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Севилья»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 22 июня «Вильярреал» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.99, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.65.

Анализ и прогноз матча Примеры «Вильярреал» — «Севилья» (22.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Три полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 31-го тура испанской Примеры стартует в понедельник, 22 июня, двумя играми. Наиболее интересная из них однозначно состоится раньше: в 20:30 мск «Вильярреал» на стадионе «Керамика — Эль Мадригал» начнёт выяснять отношения с «Севильей».

Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и бьются за места в еврокубках. Амбиции «Севильи», ясное дело, несколько выше: она занимает третье место с 52 очками, однако преследователей очень много. «Атлетико» находится совсем рядом, да и «Хетафе» с «Реалом Сосьедад» явно не сказали последнего слова.

После рестарта первенства удалось одержать всего одну победу, но это вполне нормально. Подопечные Хулена Лопетеги по делу разбили «Бетис» в дерби (2:0), а затем не справились на выезде с «Леванте» (1:1). Хозяева сравняли счёт на 87-й минуте в результате автогола. И всё же следует признать, что ничью они заслужили.

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Красно-белые исправились в пятницу, сумев отобрать очки у «Барселоны» (0:0). Каталонцы привычно владели мячом, вот только никак не могли перевести контроль в остроту. По количеству созданных моментов получилось примерное равенство, при определённых обстоятельствах андалусийцы вполне могли рассчитывать на победу.

Выезд в Вильярреал после такого поединка — далеко не лучший вариант. Дело в том, что «жёлтая субмарина» сейчас очень хороша. Она набрала девять очков из девяти возможных после возобновления сезона, ни разу при этом не пропустив. Что любопытно, во всех случаях счёт оказался одинаковым (1:0).

Пострадали «Сельта», «Мальорка» и «Гранада» — уровень оппозиции далеко не самый страшный, но всё же вполне нормальный. Три победы подряд позволили «Вильярреалу» с новыми силами включиться в борьбу за зону Лиги чемпионов. Собственно, отставание от «Севильи» составляет всего пять очков.

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На «Эль-Мадригале» красно-белые в последнее время стабильно испытывают проблемы. В четырёх предыдущих выездных встречах с «жёлтой субмариной» они смогли добыть всего одну победу, да и ту в большинстве (3:2), забив решающий мяч с пенальти. Дважды сильнее оказались хозяева, ещё один раз соперники разошлись миром.

На наш взгляд, интенсивные 90 минут с «Барселоной» помешают гостям показать свой лучший футбол. На таком фоне шансы «Вильярреала» зацепиться за очки и увеличить плотность в борьбе за зону Лиги чемпионов кажутся солидными. 1Х идёт за скромный коэффициент 1.60, а вот на 1Х + тотал меньше 3.5 мяча букмекеры дают 2.10. Цена ошибки слишком высока, вряд ли голов будет много.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Севилья»

«Вильярреал» великолепно возобновил сезон: три победы в трёх матчах, ни одного пропущенного мяча, пять очков отставания от «Севильи». Красно-белые накануне не проиграли «Барселоне», но много действовали без мяча и, скорее всего, оставили большое количество сил. На наш взгляд, хозяева зацепятся за очки.

Ставка: «Вильярреал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.

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