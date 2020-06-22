«Вильярреал» — «Севилья»: ставка Александра Вишневского на игру Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 31-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Вильярреал» — «Севилья».



Ставка: победа «Вильярреала» в один мяч или ничья за 1.94.



«Севилье» придется играть на третий день после тяжелой битвы против «Барселоны» — придется или ослаблять стартовый состав, или испытывать проблемы с физической формой. У «Вильярреала» прошлый матч был попроще, но в формате игр через два дня на третий подводники проведут уже четвертый тур подряд! У «Севильи» календарь менее жесткий, поскольку севильцы начали играть во второй части чемпионата на два дня раньше «Вильярреала» и, соответственно, дважды имели на сутки больше на восстановление. Впрочем, у обеих команд достаточно атакующих игроков, чтобы прибавлять после многочисленных замен.



«Вильярреал» великолепно начал вторую часть чемпионата – три победы в трех матчах, и все три – с одинаковым счетом 1:0. Впору замахнуться на зону Лиги чемпионов. Ведь если «Вильярреал» обыграет «Севилью», идущую сейчас как раз в зоне Лиги чемпионов, то сократит отрыв андалузцев лишь до двух очков. Мотивация у «Вильярреала» будет колоссальной. И, как мне кажется, подводники в линии недооценены. Все-таки фактор тяжелейшего для «Севильи» матча против «Барселоны» должен повлиять на ее состояние. Поставлю тут с довольно хорошим коэффициентом на то, что «Вильярреал» или выиграет с разницей в один мяч, или сыграет вничью.



Обе команды после паузы в чемпионате мало забивают – лишь по три гола за три тура, но и очень хороши в обороне – лишь один пропущенный мяч на двоих за те же самые три тура. «Вильярреал» при этом по игре заслуживал куда больше забитых мячей, чем три, но крепкая оборона «Севильи» не сулит того, что подводников прорвет на много большее количество голов», — сказал Вишневский.



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«Вильярреал» — «Севилья». Прогноз: ничья с «Барселоной» аукнется Банеге, де Йонгу и Муниру В четырёх предыдущих выездах в Вильярреал «Севилья» оказалась сильнее лишь однажды.