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«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Ровшана Аскерова на встречу АПЛ

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Ровшана Аскерова на встречу АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

Ставка: гол Кейна за 1.83.

«Команды с диаметрально противоположными задачами. У Моуринью есть ещё шанс, хоть и теоретический, даже вытеснить свой бывший клуб из зоны ЛЧ. Мойес же отчаянно пытается просто остаться в АПЛ. Но в последний раз «Вест Хэм» выигрывал в конце февраля, а недавно безоговорочно уступил «Вулверхэмптону». Но и «Тоттенхэм» в последних играх не блистал. Португальский тренер не смог вывести команду из кризиса. Да и в ЛЧ получил звонкую оплеуху от «Лейпцига» (0:4) по итогам двух матчей. Но теперь у лондонцев есть все основные игроки в распоряжении. Да и игра с набравшим ход «МЮ» внушает некоторый оптимизм. Рискну поставить на победу «Тоттенхэма», — сказал Аскеров.

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«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз: Моуринью, Кейн и Алли прихлопнут аутсайдера АПЛ
В 15 гостевых играх чемпионата Англии у «Вест Хэм Юнайтед» всего 12 голов.
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