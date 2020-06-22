«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз: Моуринью, Кейн и Алли прихлопнут аутсайдера АПЛ

23 июня «Тоттенхэм Хотспур» примет «Вест Хэм Юнайтед» в матче 31-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.40.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.

Анализ и прогноз матча «Тоттенхэм» — «Вест Хэм Юнайтед» (23.06.2020)

Долгожданная английская Премьер-лига вернулась после паузы, связанной с пандемией коронавируса. 17 июня состоялись матчи перенесенного 28-го тура, а уже 19 июня стартовал 30-й тур. До конца сезона участникам осталось провести по восемь-девять встреч. Было решено, что все игры пройдут при пустых трибунах.

«Лестер» — «Брайтон». Прогноз: Варди и Мэддисон не подпустят «Челси» к топ-3 АПЛ В четырёх из пяти встреч соперников в АПЛ «лисы» оказались сильнее.

«Тоттенхэм Хотспур» в первом после длительной паузы матче принимал своего конкурента в борьбе за еврокубки «Манчестер Юнайтед» и разжился только одним баллом (1:1). Хозяевам даже удалось выйти вперёд на 27-й минуте, однако гости сравняли счёт в концовке с пенальти. Но тут надо сказать, что манкунианцы по большей части владели инициативой, а Уго Льорис не раз выручал свою команду.



После этого поединка у «шпор» стало 42 очка. Сейчас они располагаются на восьмой строчке в английской Премьер-лиге, а отставание от еврокубковой зоны по-прежнему составляет четыре пункта. Правда, «Кристал Пэлас» в своём активе имеет столько же баллов.



У «Вест Хэм Юнайтед» дела на момент рестарта чемпионата Англии складываются совсем плохо. За 30 туров было набрано всего 27 очков. Клуб, хоть и находится на безопасной 17-й строчке, на деле стоит на грани пропасти. Поскольку у ближайших преследователей «Борнмута» и «Астон Виллы» 27 и 26 баллов соответственно.

«Торино» — «Удинезе». Прогноз: Сиригу, Белотти и Дзадза превзойдут Бекао в матче Серии А Чёрно-белые забили всего 21 гол в Серии А, хуже атака только у СПАЛа.

В первом после вынужденного перерыва поединке «молотобойцы» у себя дома потерпели очередное поражение. Встреча с «Вулверхэмптоном» завершилась со счётом 0:2. Примечательно, что оба мяча пришли после подач «волков» с левого фланга обороны хозяев.



Теперь «Вест Хэм Юнайтед» предстоит непростой выезд к «Тоттенхэму». Дело в том, что «шпоры» входят в топ-5 АПЛ по набранным очкам у себя дома. При этом в среднем за одну домашнюю игру они не пропускают больше одного гола. Для «железных», которые, за 15 гостевых встреч оформили только 12 мячей, это станет настоящим испытанием.



Второй момент заключается в том, что из-за длительной паузы целый ряд основных игроков «Тоттенхэма» оправился от травм. В их число входят и ключевые футболисты группы атаки: Сон Хын Мин и Гарри Кейн. Отбыл дисквалификацию и вернулся в строй и Деле Алли.

«Дженоа» — «Парма». Прогноз: Бруну Алвеш, Жервиньо и Эрнани удивят букмекеров в Генуе В трёх очных встречах после возвращения в Серию А «крестоносцы» добыли три победы.

А при всех ключевых исполнителях в строю и на своём поле лилейно-белые представляют страшную силу. Допускать осечки крайне не рекомендуется, слишком уж высока цена ошибки. На таком фоне их лобовая победа за коэффициент 1.72 смотрится вполне нормально.

Прогноз и ставки на матч «Тоттенхэм» — «Вест Хэм Юнайтед»

После длительной паузы АПЛ вернулась в строй, а вместе с ней вернулось и большинство травмированных игроков. «Тоттенхэм», сильно страдавший из-за кадровых проблем, может вздохнуть спокойно. Накануне домашнего матча с одним из аутсайдеров текущего сезона «Вест Хэм Юнайтед» у «шпор» в строю сразу три ключевых футболиста атаки: Кейн, Сон Хын Мин и Деле Алли. Дома команда выступает очень хорошо, а потому «молотобойцам», не добирающим даже до отметки в гол за игру в гостях, едва ли стоит на что-то рассчитывать.



Ставка: победа «Тоттенхэма» за коэффициент 1.72.