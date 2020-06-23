«Дженоа» — «Парма»: прогноз и ставка на матч 27-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Парма».
Ставка: «Парма» не проиграет за 1.76.
«Дженоа» разочаровывает. В прошлом году едва удалось избежать понижения в классе, с тех пор ничего не изменилось. Генуэзцы всё так же располагаются на границе зоны вылета, то есть находятся в самом сердце борьбы за выживание. Похоже, решаться всё будет на тоненького, ведь плотность солидная.
Идущий 18-м «Лечче» находится ниже только по дополнительным показателям. «Сампдория» оторвалась на одно очко, «Торино» и «Удинезе» — на три, «Фиорентина» — на пять. Ещё совсем недавно ситуация была гораздо печальнее, однако в шести турах перед перерывом удалось набрать 11 баллов.
Букмекеры считают красно-синих фаворитом, хотя по сути в их пользу есть только один аргумент — своё поле. Состав у «Пармы» даже поинтереснее, порядка в обороне определённо больше, а удачная серия хозяев не имеет значения после трёх месяцев паузы. Кондиции пришлось набирать с нуля, ритм потерян.
И последнее — очные встречи. После возвращения «крестоносцев» в Серию А соперники пересеклись трижды. Во всех случаях «грифоны» остались ни с чем: 1:3, 0:1 и 1:5. На таком фоне коэффициент 1.76 на классические Х2 выглядит крайне соблазнительно. Можно даже подумать о П2 с нулевой форой за 2.60".
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