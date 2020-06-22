«Дженоа» — «Парма». Прогноз: Бруну Алвеш, Жервиньо и Эрнани удивят букмекеров в Генуе

В трёх очных встречах после возвращения в Серию А «крестоносцы» добыли три победы.

23 июня «Дженоа» и «Парма» сыграют в матче 27-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Дженоа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Успех «Пармы» оценён букмекерами коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Парма»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Италии 23 июня «Дженоа» — «Парма» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.07, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11.

Анализ и прогноз матча Серии А «Дженоа» — «Парма» (23.06.2020)

Итальянский футбол возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Понедельник получается насыщенным, пройдут аж четыре матча 27-го тура. В Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» местный «Дженоа» сразится с «Пармой», начало запланировано на 22:45 мск.

Соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы. «Парма» выступает выше ожиданий и сохраняет вполне реальные шансы на попадание в еврокубки. В 26 турах удалось набрать 36 очков, это восьмое место в Серии А. Отставание от замыкающего топ-6 «Наполи» составляет три пункта.

«Крестоносцы» — одна из самых низовых команд чемпионата Италии. Забивают они на достойном уровне, а вот пропускают по меркам середняка мало, всего 32 мяча. Стиль игры неизменен — вертикальный футбол, контратаки, отсутствие поперечных передач. Подолгу владеют мячом либо против отпетых аутсайдеров, либо при не устраивающем счёте.

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А вот «Дженоа» разочаровывает. В прошлом году едва удалось избежать понижения в классе, с тех пор ничего не изменилось. Генуэзцы всё так же располагаются на границе зоны вылета, то есть находятся в самом сердце борьбы за выживание. Похоже, решаться всё будет на тоненького, ведь плотность солидная.

Идущий 18-м «Лечче» находится ниже только по дополнительным показателям. «Сампдория» оторвалась на одно очко, «Торино» и «Удинезе» — на три, «Фиорентина» — на пять. Ещё совсем недавно ситуация была гораздо печальнее, однако в шести турах перед перерывом удалось набрать 11 баллов.

Букмекеры считают красно-синих фаворитом, хотя по сути в их пользу есть только один аргумент — своё поле. Состав у «Пармы» даже поинтереснее, порядка в обороне определённо больше, а удачная серия хозяев не имеет значения после трёх месяцев паузы. Кондиции пришлось набирать с нуля, ритм потерян.

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И последнее — очные встречи. После возвращения «крестоносцев» в Серию А соперники пересеклись трижды. Во всех случаях «грифоны» остались ни с чем: 1:3, 0:1 и 1:5. На таком фоне коэффициент 1.72 на классические Х2 выглядит крайне соблазнительно. Можно даже подумать о П2 с нулевой форой за 2.60.

Прогноз и ставки на матч «Дженоа» — «Парма»

Хозяева находятся на границе зоны вылета, гости бьются за место в еврокубках. Состав у «Пармы» никак не слабее, а в трёх очных встречах после возвращения в Серию А она одержала три победы. На наш взгляд, линия должна быть ровнее. Возьмём аккуратную ставку Х2 за 1.76.

Ставка: «Парма» не проиграет за 1.76.