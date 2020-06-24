«Аталанта» — «Лацио»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Лацио».
Ставка: «Аталанта» забьёт в обоих таймах» за 2.64.
«Этот матч мог бы стать одним из ярчайших событий сезона, если бы состоялся, когда положено, а не был бы перенесён. Но я буду рассматривать этот матч, будто никакого перерыва и не было.
Как мы увидели, для «Аталанты» перерыв не стал проблемой. Команда вышла и забила дежурные четыре мяча. Одна из самых ярких и результативных команд не только в Италии, но и в Европе.
Что до «Лацио», то здесь вопрос. Римляне после длительного перерыва впервые выйдут на поле. Причём в гостях. При этом «Лацио» выше в таблице и у клуба есть серьёзные чемпионские перспективы (учитывая нестабильность «Ювентуса»). Поэтому, с одной стороны, «Лацио» непонятно, в какой форме. Но с другой — мне кажется, команда при Индзаги играет в такой смелый футбол, что им совершенно всё равно, где они играют и с кем. И это не тот матч, где нужно довольствоваться ничьей, команда будет стремиться забить.
Несмотря на все «но», я думаю, что голы должны быть в обе стороны. Поэтому я бы брал всё, что касается голов, тоталов и так далее. Думаю, что здесь будет много событий.
А коэффициенты очень хорошие. Обратите внимание на тоталы 1 тайма больше 1.5, «обе забьют в 1-м тайме» и прочие подобные ставки. Из всего этого я выберу следующий вариант: «Аталанта» забьёт в обоих таймах. Потому что кэф очень хороший. А команда всё-таки после четырёх забитых сразу вспомнила голевой кураж. Ну и «Лацио» даёт играть другим», — сказал Черданцев.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 24 июня 2020
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:18
- 23 июня 2020
-
22:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 22 июня 2020
-
21:00