«Аталанта» — «Лацио»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Лацио».



Ставка: «Аталанта» забьёт в обоих таймах» за 2.64.



«Этот матч мог бы стать одним из ярчайших событий сезона, если бы состоялся, когда положено, а не был бы перенесён. Но я буду рассматривать этот матч, будто никакого перерыва и не было.



Как мы увидели, для «Аталанты» перерыв не стал проблемой. Команда вышла и забила дежурные четыре мяча. Одна из самых ярких и результативных команд не только в Италии, но и в Европе.



Что до «Лацио», то здесь вопрос. Римляне после длительного перерыва впервые выйдут на поле. Причём в гостях. При этом «Лацио» выше в таблице и у клуба есть серьёзные чемпионские перспективы (учитывая нестабильность «Ювентуса»). Поэтому, с одной стороны, «Лацио» непонятно, в какой форме. Но с другой — мне кажется, команда при Индзаги играет в такой смелый футбол, что им совершенно всё равно, где они играют и с кем. И это не тот матч, где нужно довольствоваться ничьей, команда будет стремиться забить.



Несмотря на все «но», я думаю, что голы должны быть в обе стороны. Поэтому я бы брал всё, что касается голов, тоталов и так далее. Думаю, что здесь будет много событий.



А коэффициенты очень хорошие. Обратите внимание на тоталы 1 тайма больше 1.5, «обе забьют в 1-м тайме» и прочие подобные ставки. Из всего этого я выберу следующий вариант: «Аталанта» забьёт в обоих таймах. Потому что кэф очень хороший. А команда всё-таки после четырёх забитых сразу вспомнила голевой кураж. Ну и «Лацио» даёт играть другим», — сказал Черданцев.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Аталанта» — «Лацио». Прогноз: Иммобиле, Кайседо и Милинкович-Савич не отпустят «Ювентус» Букмекеры считают римлян аутсайдером, хотя они не проигрывали в Серии А с сентября.