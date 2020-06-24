«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» в рамках АПЛ.



Ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет оба тайма за 3.40.



«На матч «Юнайтед» с «Юнайтед» я предложу довольно рискованную ставку. Это важная игра для «МЮ» в погоне за ЛЧ. «МанЮнайтед» довольно сильно изменил игру, когда вышел в игре с «Тоттенхэмом» во втором тайме Погба. И его нужно использовать в игре против команды, которая приедет не проигрывать и довольно глубоко защищаться (пропустили всего 11 мячей в 15 играх гостевых).



У «МЮ» есть проблемы с позиционными атаками, но они стали в какой-то степени исчезать, когда во втором тайме Погба стал играть с Фернандешем в середине поля. Думаю, что на домашнюю игру не стоит ждать опасливой тактики. Сульшер будет играть сразу вперёд.



Несмотря на то что игра выглядит больше «низовой» (исходя из статистики предыдущих встреч), думаю, что в этой игре будет что-то фееричное. Ставлю на победу «МЮ» в двух таймах — быстрый гол, «Шеффилд» пойдёт вперёд, ну и второй тайм — дело уже класса, который имеется у «МЮ» довольно серьёзный», — сказал Казанский.



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