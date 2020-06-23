«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд». Прогноз: Рашфорд и Марсьяль увязнут в обороне «клинков»

24 июня «Манчестер Юнайтед» примет «Шеффилд» в матче 31-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 9.00.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Шеффилд»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.

Анализ и прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд» (24.06.2020)

Долгожданная Английская Премьер-лига вернулась после паузы. 17 июня состоялись матчи перенесенного 28-го тура, а уже с 19 июня старт взяли все клубы. До конца сезона участникам осталось провести по восемь-девять встреч. Было решено, что все игры пройдут при пустых трибунах.

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«Манчестер Юнайтед» провел первый матч после паузы в гостях у «Тоттенхэма» и сумел набрать первые очки (1:1). По ходу поединка преимущество гостей чувствовалось, однако пропустили они первыми. Отыграться получилось только в концовке: с пенальти отличился новичок команды Фернандеш.



После этой ничьи у манкунианцев 46 очков и по-прежнему пятая строчка в турнирной таблице АПЛ. Только тут надо сказать, что конкуренты в борьбе за еврокубки осечек не допускали. Замыкающий топ-4 «Челси» теперь ускакал на пять пунктов, а идущий шестым «Вулверхэмптон» дышит в затылок — у него тоже 46 очков.



Для «Шеффилд Юнайтед» предыдущая выездная игра с «Ньюкаслом» стала второй в чемпионате Англии, поскольку сперва клуб проводил матч перенесенного 28-го тура. И если тогда ему удалось заработать хоть один балл, то в этот раз всё совсем печально — «сороки» вынесли гостей со счётом 3:0. Хотя тут, конечно, стоит сказать, что все три мяча случились после того, как гости остались в меньшинстве.



На данный момент у «клинков» 44 балла и чистое седьмое место в английской Премьер-диге. Но плотность турнирной таблицы такова, что они до сих пор вплотную претендуют на еврокубки. Отставание от пятой позиции составляет всего два пункта.

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Теперь «Шеффилд Юнайтед» ожидает выезд к «Манчестер Юнайтед». Игра первого круга завершилась сверхрезультативной ничьей — 3:3. Однако это вполне тянет на исключение, мы бы не стали ждать от команд большого количества голов в этот раз.



Во-первых, несмотря на разгромное поражение в прошлом туре меньше «клинков» в АПЛ по-прежнему пропустил только «Ливерпуль». Второе — они входят в топ-7 чемпионата Англии по набранным очкам на выезде. При этом в 15 играх они пропустили только 15 мячей, а проиграли всего три раза.

Разумеется, «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорде» спуску не даст никому, но просто разгрызть такой крепкий орешек как «Шеффилд» едва ли получится. Предыдущий поединок с «Тоттенхэмом» показал, что у манкунианцев проблемы со вскрытием плотных оборонительных линий. Так что мы бы проверили классический ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд»

Разумеется, «Манчестер Юнайтед» дома спуску не даст никому, однако просто так разгрызть такой крепкий орешек как «Шеффилд» едва ли получится. В 15 гостевых встреч «клинки» пропустили 15 мячей, а проиграли всего три раза. Они прекрасно знают, как играть вторым номером, а у манкунианцев проблемы со вскрытием плотных оборонительных линий. Так что много голов не ждём.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.