«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд»: ставка Романа Гутцайта на игру АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд».



Ставка: ТБ 1 гола в 1-м тайме за 1.99.



«Ну что, английский чемпионат разогревается, матчей становится все больше. Традиционный для английского чемпионата мид-уик — начинаются игры, которые проходят посреди недели.



«Манчестер Юнайтед» будет принимать команду «Шеффилд». У этого клуба под руководством Криса Уайлдера совершенно несправедливо отобрали гол, забитый в ворота «Астон Виллы». Тогда система определения взятия ворот не сработала. В предстоящем матче, я надеюсь, таких проблем быть уже не должно.



«Манчестер Юнайтед» мы все увидели в пятницу, когда команда играла в гостях против «Тоттенхэма». Мне кажется, мы увидели вполне себе обновленный «Манчестер Юнайтед», потому что этот матч был против крепкого соперника, но Уле Гуннар Сульшер уже не пытался играть от обороны, он не использовал схему с тремя центральными защитниками, а играл в четыре защитника в линию.



Можно было увидеть, что «Манчестер Юнайтед» готовился к тому, чтобы контролировать мяч по ходу этой встречи. Это потом и подтвердилось статистикой. «Манчестер» создал больше моментов, чем «Тоттенхэм», в этом вообще нет никаких сомнений.



Я думаю, что в домашнем матче с «Шеффилдом», который, как и «Тоттенхэм», является командой склонной к тому, чтобы отдать мяч сопернику, «Манчестер Юнайтед» будет чувствовать себя вполне комфортно. Я думаю, что в таких обстоятельствах и условиях «Манчестер» сможет моменты создавать.



Опять-таки, вспоминая старт пятничного матча, у меня есть ощущение, что «Манчестер» сразу побежит прессинговать. Это приведет к возникновению моментов уже по ходу первого тайма. Мой прогноз — это тотал первой половины игры больше гола с коэффициентом 1,99. Мне кажется, что два мяча в первом тайме этой встречи мы вполне можем увидеть, а если будет один гол, то будет расход», — сказал Гутцайт.



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