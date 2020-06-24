«Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ньюкасл» — «Астон Вилла».



Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (0) за 1.78.



«Вилла» провела два домашних матча после рестарта сезона и ни разу не победила. Должна была уступать «Шеффилд Юнайтед», но благодаря судейству получила ничью, а затем по делу проиграла «Челси». Тучи на бирмингемцами сгущаются – они и так в зоне вылета, а после вояжа на север им предстоит сыграть с «Вулверхэмптоном», «Ливерпулем» и «МЮ»…



«Ньюкасл» же, похоже, уже обезопасил себя от вылета. Один из главных претендентов на расставание с элитой перед началом сезона вопреки всему раз за разом прыгал выше головы, и главная заслуга в этом Стива Брюса. Победивший алкоголизм тренер, имея кучу внутренних проблем, сходу сумел сколотить по сути новую команду, в кратчайшие сроки наладить в ней организацию и заставить ее исправно добиваться результата», — сказал Петросьян.



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«Ньюкасл» — «Астон Вилла». Прогноз: Грилиш и Пепе Рейна увязнут в зоне вылета АПЛ В 10 играх с «сороками» на выезде «Вилла» набрала всего лишь три очка.