«Реал» — «Мальорка»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Испании

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Мальорка».
Ставка: пенальти за 2.75.
«Я думаю, что поклонники испанского чемпионата в курсе, какая беда есть в этом сезоне у «Мальорки», помимо других. Команда очень часто фолит в собственной штрафной. 12 пенальти на данный момент назначено в ворота «Мальорки» — это, конечно, совершенно удивительный показатель не только по испанским меркам, но и по общеевропейским.
В этом плане «Мальорка» лидирует, однако есть одно важное “но”. В последних пяти матчах «Мальорка» была очень аккуратна. Она бьется за выживание. Возможно, мобилизованы и сконцентрированы защитники. Но мы-то знаем, что под серьезным давлением они сломаются и позволят себе правила нарушить.
«Реал» — это команда, которой немножко благоволят арбитры, судя по многим матчам этого сезона. В конце концов, «Реал» и правда много пенальти заработал в этом сезоне — семь штук в чужой штрафной. «Реал» борется за чемпионство, он должен атаковать и созидать. Наверняка, какой-нибудь спорный эпизодик возникнет в штрафной. Слово за судьями и ВАР.
Плюс ко всему, судья Марио Мелеро обслужит эту встречу. Не то, чтобы он часто назначает одиннадцатиметровый и показывает на точку, но и не жадничает в этом плане. За 15 игр нынешнего сезона у него пять пенальти, в том числе и в последней игре с участием «Вальядолида» и «Леганеса». Мой прогноз: в матче «Мальорка» — «Реал» будет одиннадцатиметровый с коэффициентом 2.75», — сказал Шнякин.
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