«Аталанта» — «Лацио»: где будет трансляция, ставки и коэффициенты на матч Серии А

Сегодня, 24 июня, «Аталанта» и «Лацио» сыграют в матче 27-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Матч! Футбол 2».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Лацио» оценён букмекерами коэффициентом 3.30.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 24 июня «Аталанта» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.63, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.57. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.98.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.