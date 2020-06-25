«Райо Вальекано» — «Спортинг Хихон»: прогноз и ставка на матч Сегунды 25 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч испанской Сегунды «Райо Вальекано» — «Спортинг Хихон».

Ставка: ничья за 3.20.

«Райо Вальекано» — «Спортинг Хихон». Прогноз: берём коэффициент 3.20 в матче Сегунды Мадридцы ни разу не проиграли в четырёх турах после рестарта сезона.

«В Мадриде состоится битва прямых конкурентов — «Райо Вальекано» на своём поле сыграет с хихонским «Спортингом». Обе команды располагаются в середине таблицы и уже точно не смогут претендовать на прямое повышение в классе. Зато попасть в плей-офф за третью путёвку в Примеру шансы остаются.



У «пчёл» дела обстоят чуть лучше. 48 очков в 34 турах, седьмая позиция в испанской Сегунде. В плей-офф попадают клубы, занявшие места с третьего по шестое. То есть всё совсем рядом: отставание от замыкающей топ-6 «Жироны» составляет один пункт, а «Эльче» ушёл на два балла при одной лишней игре.

В первом круге соперники сыграли вничью (1:1), хотя «пчёлы» владели огромным преимуществом. Голы в обе стороны, два удаления и девять жёлтых карточек — получилось очень интересно. Мадридцы вообще чаще всех в Сегунде делят очки — аж 18 раз в 34 матчах, то есть более чем в половине случаев.



Три из четырёх предыдущих очных встреч тоже ознаменовались мирным исходом. Уровень соперников сопоставим, цена ошибки высока. На таком фоне ставка на лобовую ничью за 3.20 не кажется авантюрой. Предпосылки имеются, причём весьма основательные".