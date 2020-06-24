«Райо Вальекано» — «Спортинг Хихон». Прогноз: берём коэффициент 3.20 в матче Сегунды

Мадридцы ни разу не проиграли в четырёх турах после рестарта сезона.

25 июня «Райо Вальекано» сыграет с хихонским «Спортингом» в матче 35-го тура испанской Сегунды. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Райо Вальекано» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «Спортинга» оценён букмекерами коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Сегунды «Райо Вальекано» — «Спортинг Хихон»

Букмекеры не уверены, что матч Сегунды 25 июня «Райо Вальекано» — «Спортинг Хихон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.50, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.20.

Анализ и прогноз матча «Райо Вальекано» — «Спортинг Хихон» (25.06.2020)

Сегунда перетерпела вынужденную паузу и вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Испании по футболу. Три полных тура уже состоялись, команды прогрелись и вошли в колею. Теперь календарь уплотняется: матчей будет много, а отдыха перед ними — мало.

«Реал» — «Мальорка». Прогноз: Азар, Бензема и Кроос не пустят «Барселону» на первое место Отсутствие Серхио Рамоса наверняка скажется, но «Мальорка» слишком слаба на выезде.

В Мадриде состоится битва прямых конкурентов — «Райо Вальекано» на своём поле сыграет с хихонским «Спортингом». Обе команды располагаются в середине таблицы и уже точно не смогут претендовать на прямое повышение в классе. Зато попасть в плей-офф за третью путёвку в Примеру шансы остаются.

У «пчёл» дела обстоят чуть лучше. 48 очков в 34 турах, седьмая позиция в испанской Сегунде. В плей-офф попадают клубы, занявшие места с третьего по шестое. То есть всё совсем рядом: отставание от замыкающей топ-6 «Жироны» составляет один пункт, а «Эльче» ушёл на два балла при одной лишней игре.

Результаты после возобновления первенства тут в полном порядке. Восемь очков в четырёх турах, две победы и два поражения. Пока всё чётко по графику: победа со счётом 1:0 в родных стенах, результативная ничья на выезде. «Райо» обыграл «Альбасете» и «Фуэнлабраду» — первый клуб бьётся за выживание, второй рассчитывает попасть в плей-офф.

«Эйбар» — «Валенсия». Прогноз: Силлессен, Флоренци и Черышев не совладают с «оружейниками» В четырёх предыдущих выездных матчах с «Эйбаром» «летучие мыши» набрали всего два очка.

Миром разошлись с «Кадисом» (1:1) и «Депортиво» (3:3). В обоих случаях было о чём сожалеть: «жёлтая субмарина» ушла от поражения на 85-й минуте, а в Ла-Корунье мадридцы вели в два мяча уже к середине первого тайма. Но позволили сопернику отыграться, на 89-й минуте получили третий и едва спаслись в компенсированное время.

«Спортинг» после рестарта сезона провёл только три игры. Получилось сбалансированно: выездная ничья с «Депортиво» (0:0), гостевая победа над «Алькорноном» (2:0), домашнее поражение от «Овьедо» (0:1). Все эти коллективы находятся за пределами топ-10, так что гордиться особенно нечем.

Хихонцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице с 45 очками. То есть до зоны плей-офф четыре пункта. Вроде бы не так много, да только конкурентов огромное количество. Соответственно, в случае пары осечек легко можно обнаружить себя, скажем, уже на 16-й позиции.

«Бёрнли» — «Уотфорд». Прогноз: Уэлбек, Дини и Клеверли не получат помощи от Джея Родригеса В 15 выездных матчах сезона АПЛ «шершни» добыли лишь две победы.

В первом круге соперники сыграли вничью (1:1), хотя «пчёлы» владели огромным преимуществом. Голы в обе стороны, два удаления и девять жёлтых карточек — получилось очень интересно. Мадридцы вообще чаще всех в Сегунде делят очки — аж 18 раз в 34 матчах, то есть более чем в половине случаев.

Три из четырёх предыдущих очных встреч тоже ознаменовались мирным исходом. Уровень соперников сопоставим, цена ошибки высока. На таком фоне ставка на лобовую ничью за 3.20 не кажется авантюрой. Предпосылки имеются, причём весьма основательные.

Прогноз и ставка на матч «Райо Вальекано» — «Спортинг Хихон»

Битва прямых конкурентов. Напрямую в Примеру они не выйдут, а вот шансы попасть в плей-офф за третью путёвку хорошие. «Райо» хорош, но слишком часто делит очки — целых 18 мирных исходов в 34 турах. Соперники сопоставимы по общему уровню, а три из четырёх предыдущих игр заканчивались ничьей. Её и проверим.

Ставка: ничья за 3.20.

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