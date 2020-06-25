«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз Романа Гутцайта на игру 31-го тура АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Арсенал».
Ставка: минимум 2 мяча во 2-м тайме за 2.02.
«Давайте обратимся к предыдущим играм, которые проводили эти команды. «Саутгемптон» рестартовал в чемпионате в Норвиче, обыграв местную команду со счетом 3:0. Все голы были забиты по ходу второго тайма.
«Арсенал» успел провести уже несколько игр. Это встреча с «Манчестер Сити» и матч против «Брайтона», который сразу за ней последовал. В той игре в южном английском городе тоже было забито три мяча, и все они пришлись на вторую половину игры. При этом «Арсенал» повел после гола Николя Пепе, но пропустил два мяча от «Брайтона» и потерпел обидное поражение.
В итоге у команды Микеля Артеты два матча после возобновления чемпионата и два поражения. Конечно, тренера эта ситуация категорически не устраивает. «Арсенал» начинает застревать в середине таблицы, хотя в момент возобновления сезона у этого клуба были еврокубковые амбиции. Наверное, они остаются и до сих пор.
Что же будет в матче? Учитываем ту стройность игры, которую обычно демонстрирует «Саутгемптон», часто действуя от обороны, наказывая соперника в контратаках, против команды Артеты, который явно работает над тем, чтобы установить владение над мячом и поставить команде атакующий футбол. Я думаю, что здесь голы могут прийтись на второй тайм. Ставка на то, что второй тайм будет больше 1,5 с коэффициентом 2.02, мне, честно сказать, нравится», — сказал Гутцайт.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 25 июня 2020
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:13
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 24 июня 2020
-
21:45
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45