«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз Романа Гутцайта на игру 31-го тура АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Арсенал».



Ставка: минимум 2 мяча во 2-м тайме за 2.02.



«Давайте обратимся к предыдущим играм, которые проводили эти команды. «Саутгемптон» рестартовал в чемпионате в Норвиче, обыграв местную команду со счетом 3:0. Все голы были забиты по ходу второго тайма.



«Арсенал» успел провести уже несколько игр. Это встреча с «Манчестер Сити» и матч против «Брайтона», который сразу за ней последовал. В той игре в южном английском городе тоже было забито три мяча, и все они пришлись на вторую половину игры. При этом «Арсенал» повел после гола Николя Пепе, но пропустил два мяча от «Брайтона» и потерпел обидное поражение.



В итоге у команды Микеля Артеты два матча после возобновления чемпионата и два поражения. Конечно, тренера эта ситуация категорически не устраивает. «Арсенал» начинает застревать в середине таблицы, хотя в момент возобновления сезона у этого клуба были еврокубковые амбиции. Наверное, они остаются и до сих пор.



Что же будет в матче? Учитываем ту стройность игры, которую обычно демонстрирует «Саутгемптон», часто действуя от обороны, наказывая соперника в контратаках, против команды Артеты, который явно работает над тем, чтобы установить владение над мячом и поставить команде атакующий футбол. Я думаю, что здесь голы могут прийтись на второй тайм. Ставка на то, что второй тайм будет больше 1,5 с коэффициентом 2.02, мне, честно сказать, нравится», — сказал Гутцайт.



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