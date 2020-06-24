«Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт увязнут на 10-м месте в АПЛ

25 июня «Саутгемптон» примет «Арсенал» в матче 31-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты не видят явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.74. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.80.

Букмекерские коэффициенты на матч «Саутгемптон» — «Арсенал»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Саутгемптон» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.

Анализ и прогноз матча «Саутгемптон» — «Арсенал» (25.06.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участники уже провели по одному-двум матчам, осталось провести семь-восемь. Плотность календаря настолько высока, что местами придётся играть на третий день. Было решено, что все оставшиеся игры пройдут без болельщиков на трибунах.

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«Саутгемптон» успел скатать лишь один поединок и уже заработал три очка. В прошлом туре он гостил у аутсайдера «Норвич Сити» и разгромил того со счётом 3:0. На перерыв команды ушли с нулями на табло, зато во втором тайме гостей прорвало. Но тут, конечно, стоит отметить, что они имели солидное преимущество по ходу матча и победили по делу.



Эта победа позволила «святым» закрепиться подальше от зоны вылета. Сейчас у них 37 очков и чистое 14-е место, а отрыв от опасной 18-й позиции составляет ровно 10 пунктов. При этом у идущих 13-м «Ньюкасла» и 12-м «Эвертона» всего на один балл больше.



Правда, забраться повыше будет, откровенно говоря, тяжеловато. Дело в том, что «Саутгемптону» осталось провести до конца сезона восемь встреч. Однако четыре из них — битвы с представителями топ-10 АПЛ. Понятно, что рассчитывать на стабильный набор очков в такой ситуации сложно.

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Лондонский «Арсенал» провел целых два матча, поскольку 17 июня состоялась игра перенесённого 28-го тура против «Манчестер Сити». «Горожанам» лондонцы проиграли без шансов (0:3), но тогда они лишились из-за травм двух игроков уже к 25-й минуте, да ещё и остались в меньшинстве из-за удаления Давида Луиса на 49-й минуте. Куда любопытнее их последняя гостевая игра со скромным «Брайтоном», в которой гости уступили 1:2.



Подопечные Микеля Артеты буквально упустили победу из рук. Получилось открыть счёт на 68-й минуте, всё шло нормально. Но спустя семь минут хозяева затолкнули мяч в сетку ворот гостей после розыгрыша углового, а уже в конце компенсированного времени оформили второй. Добавим, что основной голкипер «канониров» Бернд Лено получил травму и был заменён на 40-й минуте.



Неудачный старт спустил «Арсенал» на десятую строчку в турнирной таблице АПЛ. У него по-прежнему 40 очков, шансы принять участие в еврокубках тают на глазах. Отставание от пятой строчки шесть пунктов — отыграть можно, но конкуренция запредельная.

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Теперь лондонцам предстоит ещё один выезд, но на сей раз к «Саутгемптону». И тут стоит обратить внимание на статистику выступления «святых» у себя дома. Штука в том, что по набранным очкам на своём поле они занимают последнее место в АПЛ, потерпев девять поражений в 15 встречах. Больше нет ни у кого.



Не лишним будет отметить, что в этих 15 играх «Саутгемптон» пропустил аж 31 мяч, то есть в среднем больше двух штук за 90 минут. Зато забить клуб сумел 16 мячей. То есть свой гол за игру он имеет.



Впрочем, лондонцам от этого пользы мало, поскольку сполна хватает своих проблем. Накануне матча со «святыми» у них сразу семь травмированных, львиная доля из которых — игроки основы. Также не сможет помочь своему клуб и дисквалифицированный Давид Луис.

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Любопытно ещё и то, что на выезде «Арсенал» играет далеко не так хорошо. Достаточно просто сказать, что за 15 игр он добыл всего лишь две победы. При этом было забито только 15 мячей, а пропущено — 21.

У «канониров» настала чёрная полоса, добиться победы в предстоящем поединке будет непросто. «Святые», конечно, дома чувствуют себя менее уверенно, но при таких раскладах насолить гостям они смогут. Можно рискнуть и проверить ничью за мощный коэффициент 3.58.



Другой вариант — обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.17. Оборона и тех, и других изрядно страдает, а потому ждём голов в обе стороны.

Прогноз и ставки на матч «Саутгемптон» — «Арсенал»

«Саутгемптон» — худшая команда АПЛ по набранным очкам у себя дома. Только «Арсеналу» это едва ли поможет. Накануне матча у лондонцев сразу семь травмированных игроков и дисквалифицированный центральный защитник Давид Луис. Вдобавок к тому идёт не самая убедительная игра «канониров» в гостях: только две победы в 15 играх. На таком фоне можно подумать над ставкой с коэффициентом 3.58.



Ставка 1: ничья за коэффициент 3.58.



Ставка 2: обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.17.