«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на игру английской Премьер-лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Саутгемптон» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.06.



«Даже когда «Арсенал» вышел вперед в матче с «Брайтоном», а было это уже на 68-й минуте, не покидало ощущение, что эта команда не способна спокойно удержать преимущество даже в игре против заметно уступающего в классе соперника. Дезорганизованные канониры, да еще и без должного настроя, тут же пропустили ответный мяч, а на 95-й минуте «Брайтон» вырвал победу.



«Арсенал» уже десятый, и можно представить, какой объем работы нужно будет проделать Микелю Артете после окончания сезона, чтобы «вот это вот все» хотя бы попытаться превратить в боеспособный коллектив.



Ну а «Саутгемптон» впечатлил игрой в матче против «Норвича». «Святые» выглядели отменно и физически, и тактически, вчистую переиграли «канареек». Забили три мяча, а могли еще больше.



Было это, конечно, на фоне посредственного соперника, но нет сомнений в том, что тот настрой и задор команда Ральфа Хазенхюттля сохранит и на «Арсенал».



Думаю, голы здесь будут. В первом матче «обе забили» уже к 18-й минуте, а встреча завершилась вничью 2:2. Наверняка как минимум по разу отличатся команды и на этот раз. Ну а фаворитом здесь после того, что мы видели на выходных, смотрятся, конечно, хозяева», — сказал Петросьян.



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