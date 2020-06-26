«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз и ставка на матч 24-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Зенита» в два мяча за 4.00.

«Подопечные Миодрага Божовича выглядят очень печально, а неоднозначные решения руководства по подбору исполнителей дают о себе знать. В 10 предыдущих поединках чемпионата России набрано всего пять очков — жуткий показатель.



Понятно, что ставить против «Зенита» на таком фоне практически невозможно. Букмекеры дают на лобовую победу фаворита смешной коэффициент 1.21, что тоже о многом говорит. Разница в уровне индивидуального таланта большая, плюс фактор своего поля, плюс печальная атмосфера в стане самарцев.



Статистика очных встреч тоже кричит о победе сине-бело-голубых. В шести предыдущих случаях они неизменно оказывались сильнее. И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что в пяти из них разница в счёте составляла ровно два мяча. Исключение — матч в Самаре в октябре 2018 года (0:1).



От этого и будем отталкиваться. Сомневаться в итоговой победе «Зенита» невероятно сложно, слишком уж слабо выглядят сейчас «Крылья». Если вы доверяете статистике, подумайте о П1 с разницей в два гола за мощный коэффициент 4.00. Вариант попроще — П1 с форой (-2) за 1.94. Оборона гостей представляет собой жалкое зрелище, так что два-три мяча петербуржцы наверняка проведут».