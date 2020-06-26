«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Алексея Андронова на встречу чемпионата России

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» в 24-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 1.95.



«Матч, который вряд ли имеет большое турнирное значение. Все и так понимают, что «Зенит» чемпион, тем более после такой яркой игры в Москве против ЦСКА. Другие вопросы как-то даже странно было бы рассматривать.



«Крылья Советов», на мой взгляд, в не очень хорошем состоянии находятся, судя по первому матчу после карантина. И я не очень понимаю, за счет чего они собираются играть с «Зенитом». Поставить автобус у своих ворот — это возможно. Но, мне кажется, что у «Зенита» есть все возможности, чтобы вскрыть этот автобус.



Выберу ставку на победу «Зенита» с форой (-2) и коэффициентом 1,95. С одной стороны, ставка подразумевает расход, с другой — я просто не понимаю, чем сейчас «Крылья Советов» могут играть с «Зенитом» и главное — зачем? Для них важнее следующие игры», — сказал Андронов.



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