«Вольфсбург» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» за 1.72.



«Достаточно любопытный матч. «Вольфсбург» гарантировал себе место в Лиге Европы, «Бавария» гарантировала себе чемпионство. Интересно, как команды собираются этот матч играть, выйдут ли основные составы. Но, мне кажется, для «Баварии», с учётом того что она готовится к финалу Кубка Германии, нет варианта, что она будет играть не основой. Она выйдет боевым составом, будет играть максимально жёстко и сильно, как только она может, потому что нельзя терять концентрацию.



Думаю, для «Вольфсбурга», который не имеет турнирной мотивации — не может ни подняться, ни опуститься, — эта игра будет большей проблемой, чем для «Баварии».



Поэтому предлагаю поставить на чистую победу «Баварии» за 1.72».



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