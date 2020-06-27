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«Вольфсбург» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

«Вольфсбург» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 1.72.

«Достаточно любопытный матч. «Вольфсбург» гарантировал себе место в Лиге Европы, «Бавария» гарантировала себе чемпионство. Интересно, как команды собираются этот матч играть, выйдут ли основные составы. Но, мне кажется, для «Баварии», с учётом того что она готовится к финалу Кубка Германии, нет варианта, что она будет играть не основой. Она выйдет боевым составом, будет играть максимально жёстко и сильно, как только она может, потому что нельзя терять концентрацию.

Думаю, для «Вольфсбурга», который не имеет турнирной мотивации — не может ни подняться, ни опуститься, — эта игра будет большей проблемой, чем для «Баварии».

Поэтому предлагаю поставить на чистую победу «Баварии» за 1.72».

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