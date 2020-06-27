«Норвич» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии 27 июня

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии сезона «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» с форой (–1) за 1.70.
«Норвич» после рестарта сезона провёл уже две домашние игры и оба раза проиграл, причём оба раза всухую и не создав толком ничего впереди. От тех «канареек», которые радовали своим задором в начале сезона и которых Пукки удивлял футбольный мир своей результативностью, уже, к сожалению, ничего не осталось. Остаться в АПЛ команде может помочь остаться лишь чудо, да и выйти в полуфинал Кубка без везения вряд ли получится.
«МЮ» в свою очередь выглядит прилично — и физически неплохо, и в созидании интересно. Остаюсь при своём мнении: остаток сезона манкунианцы должны провести ударно».
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